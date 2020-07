เผยภาพ แก้ว จริญญา ลองชุดแต่งงานครั้งแรก จากแบรนด์ดัง อาซาว่า

หลังจากประกาศเตรียมวิวาห์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ แก้ว จริญญา และ โทนี่ รากแก่น ล่าสุดก็ได้มีภาพของสาวแก้ว กำลังลองชุดเจ้าสาว ที่เผยโดย หมู อาซาว่า เจ้าของแบรนด์ดัง Asava นั่นเอง ทั้งยังบอกไว้ว่า

“Fit for #love for the bride to be.

1st fitting”

ขอบคุณภาพจาก polpatasava