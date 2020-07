รถเมล์ คะนึงนิจ โชว์แหวนเพชรพร้อมเผยข่าวดี เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวคนต่อไป

ประกาศข่าวดีเตรียมเป็นเจ้าสาวอีกรายแล้ว สำหรับ นางเอกสาว รถเมล์ คะนึงนิจ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยภาพสวมแหวนเพชรโตคู่กับหวานใจหนุ่มนอกวงการ พร้อมแคปชั่นว่า

“Today is a special day. I said yes to this special man. Happy Birthday to you my love! 🤟🏻💍 #สุเมธแอนด์เดอะบัส”

ที่ทำเอาเพื่อนพ้อง รวมถึงแฟนคลับแสดงความยินดีกันแน่น