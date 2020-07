นท โชว์เครื่องประดับผม สวยได้ด้วยขยะจากทะเล

เป็นอีกหนึ่งสาวที่เรามักจะเห็นภาพเธอไปท่องเที่ยวที่ทะเลอยู่บ่อยครั้ง สำหรับ นักร้องสาว นท พนายางกูร ล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพขยะกองโตที่เก็บได้จากบริเวณชายหาด

ก่อนที่จะโชว์ภาพทรงผมที่ได้เครื่องประดับจากขยะมารีไซเคิล สะท้อนให้คนลดเลิกการทิ้งขยะลงสู่ทะเล พร้อมบอกไว้ว่า

“Recycled hair props from the trash we collected at the beach in the morning ♻️💙 Styled by @erictobua and yess we already sanitized everything 🙂



ขอบคุณภาพจาก notep