อะไร ยังไง? เมื่อภาพคู่ หยดน้ำ-ท็อป จรณ หายไปจากไอจี และมีการอันฟอลเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ คู่ของ ท็อป จรณ กับ หยดน้ำ มักมีภาพหวานชื่นระหว่างกันและกันมาฝากแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมตลอดๆ แต่ล่าสุดนอกจากภาพคู่ของทั้งสอง จะหายไปจากอินสตาแกรม yodnamnivatvongs ของฝ่ายหญิงแล้ว ก็ดูเหมือนว่าเธอจะอันฟอล เลิกอินสตาแกรม topiz_js ของหนุ่มท็อปด้วย

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้นหยดน้ำยังได้โพสต์ภาพของตัวเอง พร้อมข้อความ ‘Fall back in love with myself, this world, and life again! 🌈🙂🙃’

อย่างไรก็ดีในส่วนของฝ่ายชายยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด และภาพคู่ในไอจีของเขาก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิม

ส่วนทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไร รอฟังจากทั้งคู่อีกครั้ง