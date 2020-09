“ไมค์” เคลื่อนไหว หลัง “แม่ตุ๊ก” โพสต์ไอจีขายปอร์เช่ 7 ล. คืนเงินลูก

หลังจากคุณแม่ตุ๊ก คุณแม่ของไมค์ พิชญะ โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา ระบุว่า ได้ตัดสินใจขายรถปอร์เช่ เคย์แมน ราคา 7 ล้านบาทที่ไมค์ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปี 2561 เพื่อจะได้คืนเงินให้ไมค์ไป ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยลูก เนื่องจากรู้ว่าลูกกำลังลำบาก

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ไมค์ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งที่ไอจีส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความระบุว่า “ When you make peace with the things that hurt you, they will no longer have control over your emotions🦾”

หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้ว่า “เมื่อคุณทำให้จิตใจสงบกับสิ่งที่เข้ามาทำร้าย สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีผลอะไรกับอารมณ์ความรู้สึกอีกต่อไป

เหมือนไมค์ พยายามจะบอกว่าตัวเองได้เริ่มปล่อยวางกับความเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิตแล้ว

ทั้งนี้มีโซเชียลเข้าไปให้กำลังใจอย่างกว้างขวาง