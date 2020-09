เช็ก ท็อป 10 ศิลปินไทย ดังไกลแดนมังกร ปี’63

ผลจากการที่ละครไทยไปออนแอร์ในจีน โดยเฉพาะเรื่องละครสงครามนางฟ้า, ค่าของคน ที่ออนแอร์ผ่านช่องอันฮุยเมื่อปี 2009 ส่งผลให้ดาราศิลปินไทย เป็นที่ชื่นชอบในหมู่แฟนคลับชาวจีน ต่อมาก็เป็นยุคของซีรีย์แนวรักใสๆ สไตล์เกาหลีอย่าง Full House เวอร์ชั่น ไมค์ พิรัชต์ และ ออม สุชาร์ ตลอดจนซีรีย์วาย ต่างๆ

เมื่อ 2 ปีก่อนสื่อจีน “Thai Entertainment Forum 泰娱乐论坛” ได้เผยแพร่ #10อันดับดาราไทยดังไกลถึงจีน ประจำปี 2018 ประกอบด้วย

อันดับ 10 สิงโต ปราชญา เรืองโรจน์ ผู้ติดตาม 250,000

อันดับ 9 พุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน ผู้ติดตาม 660,000

อันดับ 8 ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ผู้ติดตาม 670,000

อับดับ 7 ติ๊นา ศุภนาฎ จิตติลีลา ผู้ติดตาม 730,000

อันดับ 6 บี้ ธรรศภาคย์ ชี ผู้ติดตาม 1,120,000

อันดับ 5 มาริโอ้ เมาเร่อ ผู้ติดตาม 1,140,000

อันดับ 4 ออม สุชาร์ มานะยิ่ง ผู้ติดตาม 3,010,000

อันดับ 3 พิช วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล ผู้ติดตาม 3,270,000

อันดับ 2 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ผู้ติดตาม 5,420,000

อันดับ 1 ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล ผู้ติดตาม 6,330,000

ล่าสุด เมื่อเช็กยอดฟอลโล่ของศิลปิน ดารานักแสดงไทยที่ไปดังในจีนจากเว็บ WEIBO (เวยป๋อ) พบว่ายอดผู้ติดตามพุ่งสูงขึ้นมาก โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 ปรากฏผลดังนี้

อันดับ 10 ติ๊นา ศุภนาฎ ผู้ติดตาม 1,305,876 บัญชี

ศุภนาฎ จิตตลีลา ชื่อเล่น ติ๊นา เกิดวันที่ 12 ก.พ. 2534 ที่จ.ราชบุรี เป็นนักแสดงหญิงที่ติดภาพลักษณ์ สาวหล่อ เคยถ่ายแบบ และดังจากบท คิม ในภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรัก ก็รักเลย ความดังในจีนทำให้ ติ๊นา ได้แสดงภาพยนตร์จีนเรื่อง We are Young โดยเธอประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มเกาหลีสุดฮอต คิมอูบิน โดยในเรื่องเธอต้องแต่งหญิง ไว้ผมยาว



อันดับ 9 นน ชานนท์ ยอดผู้ติดตาม 2,065,630 บัญชี

นน-ชานน สันตินธรกุล หรือ แบงค์ จากภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง Bad Genius” โด่งดังทั่วเอเชีย โดยเฉพาะที่ประเทศจีน

อันดับ 8 ออม สุชาร์ ผู้ติดตาม 3,269,559 บัญชี



ออม สุชาร์ มานะยิ่ง ชื่อเล่น ออม ชื่อในวงการบันเทิงจีน หลี ไห่น่า ออมเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่อง “Yes or No” และดังเกลี้ยงไปถึงจีนจากละครซีรีส์เรื่อง “ฟูลเฮ้าส์ วุ่นนักรักเต็มบ้าน” แถมจีนยังทาบทามให้เธอทำรายการคู่กับหนุ่ม “ไมค์” และร่วมแสดงภาพยนตร์กับทางประเทศจีนด้วย โดยละครจีนเรื่องแรกคือ RainbowTown

อันดับ 7 พิช วิชญ์วิสิฐ ผู้ติดตาม 3,479,992 คน

เป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทย มีชื่อเสียงจากบท “มิว” ตัวละครเอกในภาพยนตรืไทยเรื่อง “รักแห่งสยาม” และการเป็นนักร้องนำวงออกัส

พิช เริ่มมีผลงานในจีนจากการที่ทางจีนติดต่อมาริโอ้ให้ไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Love On That Day ซึ่งทีมงานจีนเห็นความสำเร็จของมาริโอ้จากเรื่อง รักแห่งสยาม ที่พิชกับมาริโอ้ เล่นด้วยกัน เลยชวนให้ไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Love on That Day และเป็นเหมือนด่านแรกสู่การเดินเข้าหาตลาดเพลงเมืองจีน

อันดับ 6 นุ่น วรนุช ผู้ติดตาม 4,071,795 คน

นุ่ม ฮอตในหมู่แฟนคลับชาวจีนจากละครเรื่อง “แม่หญิง” ไปออนแอร์ที่จีน ทำให้แฟนคลับตั้งฉายาให้นางฟ้าเมืองไทย

อันดับ 5 นิชคุณ หรเวชกุล ผู้ติดตาม 5,226,006 คน

นิชคุณ เป็นคนไทยที่โกอินเตอร์ยังเกาหลี เป็นคนแรกๆ โดย นิชคุณ เป็นที่รู้จักผ่านการที่เขาได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิก 2PM นิชคุณมีผลงานในซีรี่ย์จีนเรื่อง Looking For Aurora (2014) ประกบนักแสดงไต้หวัน หวังตงเฉิน อดีตสมาชิกวง Fahrenheit นอกจากนี้ยังแสดงในซีรี่ย์จีนเรื่อง One and a Half Summer

อันดับ 4 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ผู้ติดตาม 5,981,148 บัญชี

ใบเฟิร์นเป็นที่รู้จักจากบท “น้ำ” ในภาพยนตร์เรื่อง “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” และ บท “สาวน้อยนักไวโอลินที่เป็นใบ้” ในโฆษณา Pantene ชุด You Can Shine ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในหมู่ชาวจีน และที่น่าภูมิใจคือละครใบไม้ที่ปลิดปลิว แฟนๆ ชาวจีน และสื่อจีนยังโหวตเธอให้ได้รับรางวัล​นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม​ #BestActress และรางวัล​ซีรี่ส์ยอดเยี่ยม #BestSeries​ ใน #ThaiCrazyAwards2020 ด้วย

อันดับ 3 ลิซ่า วงแบล็กพิงก์ ผู้ติดตาม 7,415,385 บัญชี

ลลิษา มโนบาล ชื่อเดิม ปราณปรียา มโนบาล เกิดวันที่ 27 มีนาคม 2540) ชื่อในวงการเพลงว่า ลิซ่า เป็นนักร้องชาวไทย รู้จักกันในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ แบล็กพิงก์

ลิซ่า เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็กพิงก์ และยังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่ายวายจีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ แบล็กพิงก์เปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้ม สแควร์วัน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ต่อมาแบล็กพิงก์ได้รับรางวัลเอเชียอาร์ติสต์อะวอดส์รางวัลแรก สาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ปีต่อมา กวาด 3 รางวัลจากแกออนชาร์ตเคป็อปอะวอดส์ ในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปี, เพลงแห่งปี ประจำเดือนสิงหาคม จากเพลง “วิสเซิล” และเพลงแห่งปี ประจำเดือนพฤศจิกายน จากเพลง “เพลย์อิงวิทไฟร์”

ความดังของ ลลิษา ทำให้ได้รับติดต่อให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ นมเปรี้ยวยี่ห้อดังที่จีน และยังเป็นเมนเทอร์ในรายการดัง ค้นหาดาวดวงใหม่ ยูธวิทยู Youth with you 2020 (Qing Chun You Ni) ที่จีน

อันดับ 2 ไมค์ พิรัชต์ ผู้ติดตาม 9,010,080 คน

ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล เริ่มเป็นที่รู้จักในจีนจากผลงานรีเมคซีรีย์เกาหลีเรื่อง Full House วุ่นนักรักเต็มบ้าน ที่แสดงคู่กับ ออม สุชาร์ ต่อมาได้รับบทพระเอกในซีรีย์จีนหลายเรื่อง เช่น My Little Princess (2016), Delicious Destiny (2017), MR Swimmer (2018) และ My Amazing Boyfriend 2 (2019)

แฟนคลับชาวจีนรู้จักไมค์ ในชื่อ “Mike D.Angelo” และกลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฮอตอย่างมากในหมู่แฟนคลับชาวจีน ทำให้ได้รับทาบทามให้แสดงบท “ตือโป๊ยก่าย” ในหนัง “ไซอิ๋ว” ประกบคู่กับนักร้องสุดฮอต อย่าง “Luhan” อดีตสมาชิกวง Exo

อันดับ 1 ซันนี่ เกวลิน ผู้ติดตาม 20,029,957 บัญชี

เกวลิน บุญศรัทธา หรือ ซันนี่ มีชื่อเป็นภาษาจีนว่า หยางหยวินฉิง หรือ ซันนี่ หยาง เกิดวันที่ 28 กันยายน 2539 ที่จ.สมุทรสาคร

ซันนี่ เป็น ศิลปินลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ที่มีเอกลักษณ์ลุคเท่หน้าใส มีฐานแฟนคลับคนจีนเยอะมาก เคยติดอันดับสาวหน้าสวยที่สุดในเอเชีย-แปซิฟิก The 100 Most Beautiful Asia ซันนี่โด่งดังจากการเข้าประกวดในรายการ Produce101 China ซึ่งจากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้ ซันนี่ ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง Rocket Girls (ร็อกเก็ตเกิลส์)

สำหรับ มาริโอ้ เมาเร่อ อยู่อันดับ 11 โดยมีผู้ติดตาม 1,094,252 บัญชี ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 1,198,557 บัญชี