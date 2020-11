‘ขนมจีน กุลมาศ’ โชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ ประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้า

ได้เฮแล้ว! สำหรับ อดีตนักร้องสาว ขนมจีน กุลมาศ ที่ล่าสุดได้โพสต์รูปคู่สามี พร้อมโชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ว่าที่สมาชิกใหม่ของบ้านมาให้แฟนๆ ได้ชม โดยงานนี้เจ้าตัวได้บอกไว้ว่า

“Another happiest day of our lives 🤎@kensarasas mommy and daddy to be…. #13weekspregnant ตื่นเต้นสุดๆ กันทั้งครอบครัวกับลูกคนแรกของเรา​ ในที่สุดก็สำเร็จค้าาาา​ น้องมาแล้วน้าาา​ ฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆ น้าๆ อาๆ ป้าๆ ด้วยค่าาา​ ช่วงก่อนหน้านี้แพ้ท้องหนักมากอาจจะต่องปฏิเสธบางงานไป หรือไปทำงานแบบเพลียๆ แม่ต้องขออภัยด้วยนะคะ​ แต่ตอนนี้กับมาฟิต​แล้วค่า​ ไม่ค่อยแพ้แล้ว​💫”