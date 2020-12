เพลง อัศวเหม กับ ‘น้ำตา’ ความรู้สึกที่มาจากแฟนหนุ่ม เป๊ก เศรณี

มีโอกาสไปเยี่ยมเป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล แฟนหนุ่มที่ตอนนี้เข้าไปเป็นทหารกองประจำการเป็นเวลา 1 ปี โดยเพลง ชนม์ธิดา อัศวเหม เล่าว่า ในวันนั้นฝ่ายชายได้มอบสมุดบันทึกของเขากับเธอ เป็นสมุดที่บันทึกเรื่องราวต่างๆที่พบเจอในแต่ละวัน และความรู้สึกต่างๆที่เขามี ซึ่งบางเรื่องทำให้เธอถึงกับยิ้ม ขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ทำให้น้ำตาไหล

โดยที่เธอบอกไว้ใน plengasavahame ไว้ว่า

“มีแต่คิดถึง”

วันที่เพลงได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเป๊กเป็นครั้งแรกในรอบ 1 เดือน เป๊กได้เอา mini diary ของเป๊กมาให้เพลง ในนั้นมีเรื่องเล่าๆสั้นของแต่ละวัน มีทั้ง ช่วงเวลาที่ปรับตัว เวลาที่ซ้อมหนัก เวลาที่คิดถึงที่บ้าน และเหตุการซึ้งๆน่ารักๆตลกๆกับเพื่อนๆพลทหารมากมาย ทำให้เพลงอดยิ้มตามไม่ได้ แต่ที่ทำให้น้ำตาไหลคงเป็นหน้านี้ (หน้านี้ยาวกว่าปกติ คงเขียนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตอนพอมีเวลาพักยาวหน่อยใช่มั้ย @pek_c )

Please take good care of yourself. I count the days to see you again.🤍 Fighting!! ✌🏻

#singingitbacktoyou”