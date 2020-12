One For The Road งานกำกับของบาส นัฐวุฒิ ได้รับเลือกฉาย-ชิงรางวัล Sundance Film Festival

ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแท้ๆ เพราะล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง ‘One For The Road ‘ ผลงานกำกับการแดงของ บาส นัฐวุฒิ พูนพิริยะ ผู้เคยมีผลงาน ‘ฉลาดเกมส์โกง’ ได้รับเลือกเข้าฉายรอบเวิลด์ พรีเมียร์ ในเทศกาลภาพยนตร์ Sundance Film Festival ประจำปี 2021 ในวันที่ 28 มกราคม 2564 รวมทั้งได้เข้าชิงรางวัล Grand Jury Price ในสาขา World Cinama Dramatic competition รวมทั้งรางวัล Director Award และ Special Jury Award ด้วย

ทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นผลงานสร้างร่วมกันของประเทศจีน, ฮ่องกง และไทย อำนวยการสร้างโดย หว่องกาไว บทภาพยนตร์โดย ณฐพล บุญประกอบ และ พวงสร้อย อักษรสว่าง นำแสดงโดย ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ , พลอย หอวัง, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา, วิโอเลต วอเทียร์ และ ออกแบบ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง

ด้านบาส นัฐวุฒิ นั้น เขาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Baz Poonpiriya ว่า ‘ช่วงนี้ของปีที่แล้ว น่าจะกำลังถ่ายทำซีนแรกๆ ของ One for the road อย่างสนุกสนานและมีความหวังอยู่ โดยที่ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าผมและคนทั้งโลกจะต้องเจอกับ twist and turn อะไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้าบ้าง