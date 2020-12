หวานตลอด! ‘เป๊ก-เพลง’ ดินเนอร์หรูฉลองวันเกิด บรรยากาศสุดโรแมนติก กุหลาบแดงช่อเบิ้มๆ

หวานมาก สำหรับคู่รักแสดง สาว ‘เพลง’ ชนม์ทิดา อัศวเหม กับ ‘ไฮโซหนุ่ม’ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ที่ช่วงนี้ ต้องไปฝึกทหาร อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆ เหมือนก่อน

ล่าสุด สาวเพลง ชนม์ทิดา ได้โพสต์ในอินตราแกรม ภาพคู่หวานใจพาไปดินเนอร์หรู ฉลองวันเกิด พร้อมกับดอกกุหลาบสีแดงช่อเบิ้มๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก

โดย “เพลง’ โพสต์ภาพบรรยากาศและเขียนข้อความว่า “just in time for my birthday. Welcome home, my dearest @pek_c . 🤍 Cheers to more years to come. #PPGrowOldTogether #pca26thbirthday P.S Thank you sis @louisetae and bro @joetrai for this big bouquet.

ทางด้ายเป็ก ได้โพสต์ภาพบรรยากาศเช่นกัน พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “Happy Birthday My Dearest. Through thick and thin, you and I, always. ปีนี้ของขวัญวันเกิดไม่ทันได้จัดหาให้เนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จ แต่ฝึกเสร็จตรงกับวันเกิดพอดี ถือว่าเป็นของขวัญก่อนนะครับ! p.s. thanks sister @louisetae and brother @joetrai for this big bouquet! #ppgrowoldtogether” และมีเพื่อนๆ ตลอดจนแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์อวยพรเป็นจำนวนมาก ด้านเจ้าของวันเกิดอย่างเพลงก็ได้คอมเมนต์ถึงเป๊กว่า “A very valuable present, my love.”

ขอบคุณภาพจาก IG . plengasavahame, pek_c