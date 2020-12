ถึงกับน้ำตาแตก เมื่อ ‘ลิซ่า BLACKPINK’ ส่งคลิปสุดพิเศษให้กำลังใจ ‘รัศมีแข’ ขึ้นชก 10fight10

เก็บความดีใจไว้ไม่ไหวจนถึงกับร้องไห้โฮเลยทีเดียว สำหรับ นักแสดงดัง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น ที่เจ้าตัวได้เผยคลิปสุดพิเศษที่เจ้าตัวได้รับกำลังใจจากนักร้องสาวคนดังระดับโลกอย่าง ลิซ่า BLACKPINK-ลลิษา มโนบาล ที่ได้ส่งคลิปมาให้กำลังใจหลังทราบว่าจะขึ้นชกบนเวที 10fight10 โดยเจ้าตัวได้เผยคลิปพร้อมบอกว่า

“@taewaew_natapohn แต้วก็ถามอยู่ไหน…จะส่งของมาให้..อีแขก็ส่งโลเคชั่นไป…พอคลิปเด้งมาปุ๊ป…ร้องไห้…กรีสสส…แม่งเอ้ย…ร้องยังไงดูคลิป2…..ต่อยแม่งหมดตัวงานนี้…..ร้องต่อแป้ปนะ” @lalalalisa_m thank you so much พี่รักหนู พี่รักหนู พี่รักหนู ปล.น้องอนุญาติให้ลงได้นะครับ”

หลังจากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์คลิปตัวเองขณะน้ำตานองหน้า พร้อมเผยถึงความดีใจสำหรับกำลังใจก้อนโตนี้ว่า

“หลังจากได้ดูคลิป..จากน้องลิซ่า…..ขอบคุณแต้ว @taewaew_natapohn มากนะ…กะเทยเพิ่งตื่น…กำลังใจนี้สำคัญกับเรามาก….ครูมวยจะรู้..แขจะฟัง BP เวลาซ้อมบ่อยมาก…เจอแบบนี้…แขพร้อมแล้ว….สู้สุดใจ…บอกเลย” #วิถีคิงคอง”