สุดปัง! แฟนคลับ ‘มิว ศุภศิษฏ์’ ทุ่มทุน โชว์โดรน 200 ตัว อวยพรคริสต์มาสที่เซี่ยงไฮ้

เรื่องพลังการซัพพอร์ทของเหล่าแฟนคลับ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนั้น เรียกได้ว่ามีมาให้เห็นตลอดๆ ซึ่งที่ผ่านมา เรามักได้เห็นแฟนคลับซื้อป้ายโฆษณาบิลบอร์ด ซื้อป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ รวมไปถึงไทม์สแควร์ นิวยอร์ก แม้กระทั่งล่าสุด หลังจากสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมา หลายคนก็เปลี่ยนไปซื้อโฆษณาซัพพอร์ทศิลปินผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เรือหางยาว รถตุ๊กตุ๊ก และรถลูกชิ้นทอด

ล่าสุด แฟนคลับของนักแสดงหนุ่ม มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ ก็เล่นใหญ่ ส่งโดรน 200 ตัว บินกลางท้องฟ้าเซี่ยงไฮ้ เป็นโปรเจ็กต์ของขวัญวันคริสต์มาสให้กับหนุ่มมิว ซึ่งชาว มิวเลี่ยน (ชื่อแฟนคลับ) จากหลากหลายบ้าน รวมตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้ครั้งนี้ ที่ Shanghai North Bund Riverside Green Park น้อยครั้งนักจะได้เห็นแฟนคลับของศิลปินอื่นๆ จัดเต็มให้ศิลปินเช่นนี้

It was BEYOND beautiful. Thanks to all fans and fanbases that were part of this and made this possible. ❤️🎄#SkyWishForMew pic.twitter.com/CayAoyCP1T — Mew Suppasit International (@MSuppasitIntl) December 25, 2020

We wish you a Merry Christmas🎄

So we give you a Mewlions Christmas❤️ @MSuppasit

We're so glad to be part of this project🥰 Thanks every fan base making this beautiful project happend🙏

We are one for Mew🤟#SkyWishForMew #mewlions pic.twitter.com/56kUBNZqlu — 熊猫后勤组_Pandafamily (@MewPandafamily) December 25, 2020

ในโลกออนไลน์ ต่างได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอดังกล่าวออกไปจำนวนมาก โดยเฉพาะในทวิตเตอร์ ที่มีคนเข้าไปรีทวิตและรับชมคลิปดังกล่าวไม่น้อย

โดยนักแสดงหนุ่มก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงในสตอรี่ของอินสตาแกรมของเขา ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 2.3 ล้านคน เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับอีกด้วย

สำหรับหนุ่มมิว วัย 29 ปี เข้าวงการด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอ อาทิ จะรักหรือไม่รัก ของ Dr.Fuu, คำถามอยู่ที่ฉัน คำตอบอยู่ที่เธอ ของแพนเค้ก และแฟนน่ารัก ของวงโอลีฟส์ โด่งดังจากการแสดงบน ธารา ในซีรีส์ดัง TharnType The Series เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีๆ ทั้งยังมีผลงานเพลงในฐานะศิลปิน ในซิงเกิลแรกอย่าง Season of You (ทุกฤดู) ที่เปิดตัวและปล่อยมิวสิกวิดีโอได้ไม่นาน ก็มียอดวิวกว่า 9 ล้านวิวแล้ว

ปี 2563 เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มาแรง ได้รับรางวัลต่างๆ จากซีรีส์ไม่น้อย อาทิ มายา อวอร์ดส์, ซูม อวอร์ดส์ และ แคส อวอร์ดส์ ทั้งยังติดอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับบุคคลที่เซ็กซี่ที่สุดของฝ่ายชาย ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย starmometer อีกด้วย

