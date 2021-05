ต้าเหนิง โพสต์ขอโทษแล้ว หลังโดนชาวเน็ตจีนถล่ม ปมรีทวีตเรื่องวัคซีนซิโนแวค

งานเข้าแบบงงๆ สำหรับนักแสดงสาว ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง เพียงแค่เจ้าตัวได้รีทวีตข้อความของทวิตเตอร์หนึ่งที่แสดงความคิดเห็นเรื่องวัคซีนซิโนแวคที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือ องค์การอนามัยโลก จนทำให้แฟนคลับชาวจีนเกิดการไม่พอใจเพราะเหมือนเป็นการไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพวัคซีนที่ผลิตขึ้นในประเทศจีน งานนี้ต้าเหนิงก็ได้ออกมาทวีตขอโทษแฟนคลับชาวจีนพร้อมให้เหตุผลว่า

“I’ve been all night thinking how to explain my intention to you. First of all, I believe that vaccination is the most tangible way to protect us from covid-19 and end this pandemic

ฉันคิดทั้งคืนว่าจะอธิบายความตั้งใจของฉันกับคุณได้อย่างไร ก่อนอื่นฉันเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่จับต้องได้มากที่สุดในการปกป้องเราจากโควิด-19 และยุติการระบาดนี้

I have retweeted an article about Thailand’s vaccine choices which got misunderstanding by many people. I want to state that my intention is to reflect the current situation of the Thailand’s vaccine distribution system which should have the supply enough for everyone in my country and should have the diversity of the vaccine for appropriate and rationale vaccination.

ฉันได้รีทวีตบทความเกี่ยวกับการเลือกวัคซีนของประเทศไทยซึ่งหลายคนเข้าใจผิด ฉันต้องการระบุว่าความตั้งใจของฉันคือการสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันของระบบการกระจายวัคซีนของประเทศไทยซึ่งควรมีเพียงพอสำหรับทุกคนในประเทศของฉันและควรมีความหลากหลายของวัคซีนเพื่อการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมและมีเหตุผล

I do respect all the medical personnels around the world who put so much effort to produce every vaccine types, every brands, to help people around the world getting back to normal life.

ฉันเคารพบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกที่พยายามอย่างมากในการผลิตวัคซีนทุกชนิดทุกยี่ห้อเพื่อช่วย ผู้คนทั่วโลกกลับสู่ชีวิตปกติ

I am sorry if my message makes any of you feel uncomfortable. I never meant to. I just hope that Thai people can get back to where we used to be. I will be more careful about message that I post on my social media in the future.

ขออภัยหากข้อความของฉันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ ฉันไม่เคยตั้งใจ หวังแค่ให้คนไทยได้กลับไปที่ที่เราเคยเป็น ฉันจะระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับข้อความที่ฉันโพสต์บนโซเชียลมีเดียในอนาคต”