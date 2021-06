บี น้ำทิพย์ โพสต์คำคมแซ่บ ‘ผึ้งไม่เสียเวลาอธิบายให้แมลงวันฟัง’

ท่ามกลางข่าวลือต่างๆ นานา แต่นักแสดงชื่อดัง บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ ก็เลือกที่จะไม่ลุกมาตอบโต้ แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ที่มีใจความว่า

“Bees don’t waste their time

explaining to flies that honey

is better than sh*t.

Yes bees and flies don’t

talk but you get it.

Don’t waste your energy

trying to get people to

understand when they’ve

made up their mind.”

ผึ้งไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้แมลงวันฟังว่าน้ำผึ้งดีกว่า* ใช่ ผึ้งและแมลงวันไม่พูด แต่คุณก็เข้าใจ

อย่าเสียพลังงานของคุณในการพยายามทำให้ผู้คนเข้าใจ ในเมื่อพวกเขาตัดสินใจแล้ว”