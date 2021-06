ช่องยูทูบ Amarin TV ถูกมือดีแฮกเปลี่ยนชื่อ ทนายดังคาด เชื่อมโยงข่าวลุงพล

ช่องยูทูบ Amarin TV ถูกมือดีแฮคเปลี่ยนชื่อ ทนายดังคาด เชื่อมโยงข่าวลุงพล

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่อง ยูทูบ Amarin TV ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 12.9 ล้านคน ได้ถูกมือดี เปลี่ยนชื่อเป็น ช่อง LIVE [ADA] โดยได้โพสต์ข่าวคลิปวิดีโอ ครั้งสุดท้ายวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นคลิปข่าวรายการ Zstory แต่คลิปต่างๆ ยังสามารถเข้าชมได้อยู่

นอกจากชื่อของช่องที่เปลี่ยนไปแล้วนั้น ชื่อของคลิปวิดีโอต่างๆ ยังถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ CARDANO BREAKOUT IMMINENT?! (Why ADA Price Is Set For Big Week) MAJOR CARDANO EVENT: ADA 10$ SOON ซึ่ง แปลว่า การแหกคุกของ CARDANO ใกล้เข้ามาแล้ว (สาเหตุที่ ADA พุ่งแรงในช่วงสัปดาห์นี้ พุ่งแตะ 10 ดอลลาร์เร็วๆ นี้)

อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊กของ Amarin TV ไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุดังกล่าวแต่อย่างไร แต่มีผู้ติดตามเฟซส่วนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในเพจจำนวนมาก

ทั้งนี้ สกุลเงิน คาร์ดาโน หรือ CARDANO (ADA) เปิดตัวในปี 2017 ได้รับการพัฒนาโดย Input Output Hong Kong ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาบล็อกเชน ออกแบบมาให้เหรียญ ทำหน้าที่เหมือนสกุลเงินดิจิตัลอื่นๆ ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 5 ของตลาด เหนือ Dogecoin อยู่ 1 อันดับ โดย มีมูลค่าต่อ 1 หน่วยที่ 55 บาท มีมูลค่าตามราคาตลาด 1,747,679,498,610 บาท

อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่า การเข้ามาแฮคยูทูบครั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการนำเสนอข่าวเรื่องลุงพล ของรายการทุบโต๊ะข่าว ที่ทำให้หลายคนติดตามสถานการณ์

ขณะที่ ทนายชื่อดัง รณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ยูทูปช่องของอมรินทร์โดนแฮกไปแล้วสองวัน ตอนนี้ดูทุบโต๊ะข่าวย้อนหลังไม่ได้เลย กลุ่มแฮกเกอร์ประกาศว่าแฮกเพราะไม่ชอบข่าวลุงพล”