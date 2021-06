รอน ฮาเวิร์ด ผู้กำกับรางวัลออสการ์ ประทับใจ เวียร์ ศุกลวัฒน์ บอกโชคดีมากที่ได้ร่วมงานด้วย

หลังจากที่ต้องไปถ่ายภาพยนตร์ไกลถึงต่างแดน เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ ในภาพยนตร์เรื่อง Thirteen Live ภารกิจกู้ 13 ชีวิตทีมหมูป่า ที่ได้ผู้กำกับระดับรางวัลออสการ์อย่าง รอน ฮาเวิร์ด ร่วมงานกันเป็นครั้งแรก ก็เกิดความประทับใจขึ้น เพราะล่าสุด รอน ฮาเวิร์ด ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมคู่กับเวียร์ พร้อมเขียนแคปชั่นว่า

“with the very talented Thai actor @weir19 He is an important member of the remarkable ensemble I’ve been so fortunate to have worked with the last few months . He’s an excellent diver as well. Here we are after wrapping a long day of underwater shooting in one of our tanks. #QLD @mgmstudios

นักแสดงชาวไทยมากความสามารถ @weir19 เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมนักแสดงที่น่าทึ่ง ฉันโชคดีมากที่ได้ร่วมงานด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เขาเป็นนักดำน้ำที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกัน นี้เป็นภาพหลังจากถ่ายใต้น้ำมาทั้งวันในแท็งก์ของเรา #QLD @mgmstudios”

ด้านเวียร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า

“It’s been a pleasure working with you! @realronhoward 😊🙏🏼

ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณ”