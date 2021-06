มาริโอ้-มาร์โค มอบความสุขให้แม่ เซอร์ไพร์สวันเกิดพร้อมเงินปึกใหญ่

มาริโอ้จับมือพี่ชาย มอบความสุขให้แม่ เซอร์ไพร์สวันเกิดพร้อมเงินปึกใหญ่

นักแสดงหนุ่มฮอต มาริโอ้ เมาเร่อ กับพี่ชายคือ มาร์โค เมาเร่อ พร้อมใจกันมอบความสุขในวันเกิดของคุณแม่วรัญญา โดยการทำเซอร์ไพร์สคือนอกจากจะเตรียมเค้กและช่อดอกไม้น่ารักๆให้แล้ว ในปีนี้ของขวัญที่มอบให้คุณแม่ก็คือเงินก้อนที่วางเรียงกันหลายปึก โดยในอินสตาแกรมของแม่วรัญญาเองก็ได้เขียนแคป

ชั่นว่า

“My sons surprise me on my birthday ❤️ I’m so happy”

ขณะที่ในอินสตาแกรมของมาร์โคบอก “Happy Birth Day Mommy รักแม่นะครับ 😘🙏🏻❤️”

เช่นเดียวกับของมาริโอ้ที่ว่า “รักแม่มากๆนะครับ สุขสันต์วันเกิดครับแม่ ❤️”