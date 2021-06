สร้างชื่อในแดนไกล ภาพยนตร์ ‘ไกลบ้าน’ คว้ารางวัลจาก Stockholm Independent Film Festival มาครอง

บอกเลยว่างานนี้มีแต่คนร่วมแสดงความยินดี เมื่อผู้จัดงาน Stockholm Independent Film Festival ประกาศว่าภาพยนตร์สารคดีเรื่อง ‘ไกลบ้าน’ ผลงานของผู้กำกับชาวไทย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ คว้ารางวัลสารคดีสั้นยอดเยี่ยม จากเทศกาลภาพยนตร์อิสระ Stockholm Independent Film Festival 2020 & 2021 มาครองได้ โดยเพจ Stockholm Independent Film Festival ได้รายงานว่า

🎉 Award Winners for the Stockholm Independent Film Festival 2020 & 2021 edition are here!

👏 Huge congratulations to you all for the filmmakers for your amazing work!

🙏 We would like to take this moment and thank you for your trust and your support at such challenging times. We couldn’t have brought this festival to life without you!

Until we meet again in a movie theater, stay safe!

#SIFF #filmfestival

🎉 ผู้ชนะรางวัลสําหรับเทศกาลภาพยนตร์อิสระ Stockholm Independent Film Festival 2020 & 2021 มาแล้ว!

👏 ขอแสดงความยินดีใหญ่กับผู้สร้างภาพยนตร์ทุกท่านสําหรับงานที่น่าทึ่งของคุณ!

🙏 เราขอใช้เวลาในช่วงเวลานี้และขอขอบคุณสําหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนของคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ เราไม่สามารถนําเทศกาลนี้ออกมาได้หากไม่มีคุณ!

จนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งในโรงภาพยนตร์ ขอให้รักษาความปลอดภัย!

#SIFF #filmfestival”