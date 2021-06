ชมพู่ อารยา ยิ้มไม่หุบ สามีถอยรถหรูราคาหลายสิบล้านให้เป็นของขวัญวันเกิด

บอกเลยว่าวันเกิดปีนี้ ตัวแม่แห่งวงการอย่าง ชมพู่ อารยา ยิ้มได้กว้าง เพราะคุณสามีคือ น็อต วิศรุต ถอยรถหรูราคาหลายสิบล้านให้เป็นของขวัญ โดยเธอได้โพสต์ภาพที่แสดงให้เห็นโมเม้นต์ครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาให้แฟนๆได้ชม พร้อมเขียนแคปชั่นว่า

“Finally one of my own 🦬!! Thank u papa kaa. 😘 And speacial thx to P’@natapichat & @lamborghinirenazzomotor kaaa”