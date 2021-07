พิชญ์ กาไชย แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียบิดา

พิชญ์ กาไชย แจ้งข่าวว่า บิดาของเขาได้เสียชีวิตแล้ว โดยพิชญ์ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่า

‘Rest in peace dad, See you on the other side. Love you dad 🤍🤍🤍’