เพลง ชนม์ทิดา ส่งกำลังใจให้แม่ บอกเชื่อมั่นว่าจะสร้างความสุขให้ปชช.ได้

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมีย่านกิ่งแก้ว ที่ทำให้เกิดประเด็นการตามหาผู้บริหารท้องถิ่น

ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ที่เป็นทั้งเลขาฯ และลูกสาวของนันทิดาก็ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ให้กำลังใจแม่ โดยนำเพลงที่นันทิดาเคยร้องไว้มาลงพร้อมเขียนข้อความ

‘The voice that gave people happiness her whole life.

And this person I know my whole life will forever do so in

what ever role she plays.

@nantida_tu

God protect you, mom.

เสียงที่ให้ความสุขแก่ผู้คนมาตลอดชีวิตของเธอ

และคนๆนี้ที่ฉันรู้จักมาทั้งชีวิต จะทำเช่นนั้นตลอดไป ไม่ว่าเธอจะอยู่ในบทบาทไหน’

‘Dark times show how

much love is out there.

Thank you friend(s)

ช่วงเวลาที่มืดมน ทำให้เรารู้ว่ามีความรักมากมายแค่ไหนอยู่ที่นั่น’ ขอบคุณเพื่อนๆ

To Everyone: Thank you for all the

love and support you’ve given me

and mom over the past few days.

The “power of positivity” has

given mom and me strength to

help others in need in the best

version of ourselves.

May God be the light in my life.

ถึงทุกคน: ขอบคุณสำหรับทุกรักและสนับสนุนที่คุณมอบให้ฉันและคุณแม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

“พลังบวก” ทำให้แม่และฉันเข้มแข็ง เพื่อช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทำได้อย่างดีที่สุด

ขอพระเจ้าเป็นแสงสว่างในชีวิตของฉัน’