เช็กอันดับ ‘มิวสิควิดีโอ’ ยอดวิวสูงสุดบนยูทูบ เพลงไหนทำสถิติเข้าชมมากที่สุดใน 24 ชม.

เรียกว่า สร้างกระแสฮือฮาให้กับวงการเพลง เมื่อซิงเกิลโซโล่ครั้งแรกของ ลิซ่า แบล็กพิงค์ อย่าง LALISA สามารถทำยอดวิว 24 ชั่วโมง ทำลายสถิติศิลปินเดี่ยวหญิงได้

มติชนออนไลน์ จึงได้เปิดสถิติเพลงที่มี ยอดวิว 24 ชั่วโมงแรก สูงที่สุดทั้ง 10 อันดับล่าสุด อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน ใน ยูทูบ มาให้ดู ดังนี้

1.BTS – Butter ที่ 108.2 ล้านครั้ง

2.BTS – Dynamite 101.1 ล้านครั้ง

3.BLACKPINK – How You Like That 86.3 ล้านครั้ง

4.BLACKPINK – Ice Cream 79 ล้านครั้ง

5.BTS – Boy with Luv (feat.Halsey) 74.6 ล้านครั้ง

6.LISA – LALISA 73.6 ล้านครั้ง

7.BTS – Permission to Dance 72.3 ล้านครั้ง

8.BTS – Life Goes On 71.6 ล้านครั้ง

9.Taylor Swift – ME (feat.Brendon Urie of Panic At The Disco) 65 ล้านครั้ง

10.BLACKPINK – Lovesick Girls 61.4 ล้านครั้ง

ขณะที่ มิวสิควิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดในโลก 10 อันดับนั้น มีดังนี้

1.Luis Fonsi – Despacito ft Daddy Yankee 7.5 พันล้านวิว

2.Ed Sheeran – Shape of You 5.4 พันล้านวิว

3.Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth 5.2 พันล้านวิว

4.Mark Ronson – Uptown Funk ft.Bruno Mars 4.2 พันล้านวิว

5.PSY – Gangnam Style 4.1 พันล้านวิว

6.El Chombo – Dame Tu Cosita ft.Cutty Ranks 3.5 พันล้านวิว

7.Maroon 5 – Sugar 3.5 พันล้านวิว

8.Justin Bieber – Sorry 3.4 พันล้านวิว

9.Katy Perry – Roar 3.4 พันล้านวิว

10.One Republic – Counting Stars 3.3 พันล้านวิว

ส่วนมิวสิควิดีโอ ที่ก้าวถึงพันล้านวิว ไวที่สุดนั้น สถิติเป็นของนักร้องสาวเสียงทรงพลัง อเดลล์ โดยอันดับต่างๆ มีดังนี้

1.Adele – Hello 88 วัน

2.Ed Sheeran – Shape of You 97 วัน

3.Luis Fonsi – Despacito ft Daddy Yankee 97 วัน

4.J Balvin ,Willy William – Mi Gente 103 วัน

5.Luis Fonsi , Demi Lovato – Échame La Culpa 111 วัน

6.DJ Snake – Taki Taki ft.Selena Gomez , Ozuna , Cardi B 115 วัน

7.Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna – Te Bote Remix 119 วัน

8.Nicky Jam x J.Balvin X (Equis) 125 วัน

9.Maroon % – Girls Like You ft. Cardi B 130 วัน

10.Justin Bieber – Sorry 137วัน

ขณะที่ ช่องที่มีคนติดตามมากที่สุดนั้น เป็นของ BLACKPINK ที่ 65.9 ล้านคน ตามมาด้วย Justin Bieber ที่ 65.1 ล้านครั้ง และ ช่อง BANGTANTV ของหนุ่มๆ BTS ที่มีคนติดตามกว่า 57.7 ล้านคน

4. Marshmello 53.8 ล้าน

5.Ariana Grande 49.6 ล้าน

6.EminemMusic 48.9 ล้าน

7.Ed Sheeran 48.7 ล้าน

8.Taylor Swift 43.4 ล้าน

9.Billie Eilish 42.8 ล้าน

10.Katy Perry 41.4 ล้าน

