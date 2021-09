เขินไม่ไหว.. ‘ใหม่ ดาวิกา’ สาดความหวาน เรียก ‘ที่รัก’ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ‘เต๋อ ฉันทวิชช์’

เป็นคู่รักที่สวีตไม่เคยได้พัก สำหรับ ใหม่ ดาวิกา และ เต๋อ ฉันทวิชช์ ที่มีภาพสาดความหวาน หรือ โมเมนต์ แซวออกสื่อให้แฟนคลับได้ฟินอยู่ตลอดๆ

ล่าสุด ในโอกาสวันพิเศษๆ วันเกิดของแฟนหนุ่มทั้งที นางเอกสาวก็ได้ออกมาโพสต์ไอจี จัดเต็มภาพความหวานที่ดูน่ารักน่าเอ็นดู พร้อมแคปชั่นเด็ดว่า “Happy Birthday teerakkk” เล่นเอาหลายคนแอบกรี๊ดเบาๆ แวะเข้ามาแซวคำว่า “ที่รัก” กันรัวๆ

ส่วนหนุ่มเต๋อ ก็ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบว่า “Love you the most in the world teerakkk”

อย่างแฟนคลับบ้าน termai.fc ก็ยังได้มาเมนต์ว่า “Happy birthday ที่รัก งื้ออออออ” หลายคนยังบอกอีกว่า เขินแทนหนุ่มเต๋อ กันเลยทีเดียว