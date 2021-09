ลูกแก้ว ศรีกานต์ อดีตเกิร์ลกรุ๊ป เผยข่าวดีตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับสามีชาวพม่า

ก่อนหน้านี้ ลูกแก้ว ศรีกานต์ นาคะวิสิทธิ์ อดีตเกิร์ลกรุ๊ปวงซาวด์ครีม ค่ายจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้เผยข่าวดีจดทะเบียนสมรสกับ ซีตู แฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวพม่าไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุด ลูกแก้ว ก็ได้ประกาศข่าวดีอีกครั้งว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรก โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปคู่สามีและโชว์ภาพอัลตราซาวด์ และเขียนแคปชั่นว่า

“เบบี๋มาแล้ววววววค่า we are so happy and excited to finally announce that we are expecting a baby!! (I’m Currently 3months pregnant … we still dont know the gender yet)” หรือ เราดีใจและตื่นเต้นมากที่ในที่สุดจะได้ประกาศว่า เรากำลังจะมีลูก (ตอนนี้ท้องได้ 3 เดือนแล้ว..เรายังคงไม่รู้เพศ)