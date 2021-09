สุดจริง เขื่อน ภัทรดนัย รีวิวคอมเมนต์เหยียดเพศในไอจี ให้คะแนนเมนต์ไหนควรได้ดาวลูกไก่กี่ดวง

เขื่อน ภัทรดนัย โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวคอมเมนต์ที่เข้ามาเขียนข้อความในลักษณะเหยียดเพศในพื้นที่อินสตาแกรม koendanai ของเขา พร้อมบอก

‘วันนี้หมวยจะมีรีวิวคอมเมนต์ที่ Homphobic หรือเหยียดเพศบน IG หมวยกันนะคะ 🥰 การให้คะแนนจะเป็นการให้ดาวลูกไก่จากคะแนนเต็ม 10 💛🐣🐥

Me rating homophobic comments on my Instagram. We will be using the chick system today, the score will be out of 10. 🐣🐣🐣🐣🐣’

การนี้มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ‘โอ้โห ทำไมคนเมนต์พวกนี้ใจแคบจังอ่ะ อย่าไปใส่ใจพวกนี้เลย เขื่อนน่ารัก เขื่อนทัศนคติดี รักเขื่อน ❤️’ ‘ยังมีคน คอยคอมเมนต์ อะไรแบบนี้ อีกเหรอเนี้ยย เป็นกำลังคุณหมวย นะคะ ชอบดูคลิปน้องหมวยทุกช่องทางเลย น่ารัก สดใส เป็นตัวของตัวเอง ที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ❤️’ บ้างก็บอก ‘จริงๆ คนพวกนี้ ไม่ควรถูกให้ค่าหรือดาวไรเลยค่ะ // รักพี่หมวย ❤️’ ‘บอกทีก็ไม่เข้าใจนะคะ ว่าพวก homophobic นี่ไม่ชอบ แต่ก็ยังหาเวลามาส่อง มาเมนต์เนอะ They need to respect you and your space.’