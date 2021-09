เตรียมสละโสด…’หมอเก่ง วาโย’ สวมแหวนขอ ‘เกรซ’ รุ่นน้องเดอะสตาร์ แต่งงานแล้ว

เตรียมสละโสดอีกราย เมื่อ หมอเก่ง-นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ได้ซุ่มทำเซอร์ไพรส์ ขอแฟนสาวรุ่นน้องเดอะสตาร์ ‘เกรซ เกวลิน พูลภีไกร’ หรือเกรซ เดอะสตาร์ 11 สวมแหวนจองเป็นที่เรียบร้อย

โดยหมอเก่งได้โพสต์อินสตาแกรมว่า

“Move on to the next chapter of life. ^^

ขอบพระคุณพี่ @peachabelle ที่ช่วยมาเป็นหน้าม้า ซ่อนแหวน ถ่ายรูป ถ่ายคลิปให้ในวันนี้ เสียดายที่เพื่อนๆ หลายคนติดงานอยู่ ตจว.เลยทำให้ไม่ค่อยคึกคักนัก แต่ก็ถือว่าลดจำนวนคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฯ ครับ

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ช่วยกันหาแหวนตามสเปกและทุนทรัพย์กันอย่างยากลำบาก

ขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้กล้าเดินต่อสู่บทถัดไปของชีวิต

และท้ายที่สุด ขอบคุณน้องเกรซ @gracekewalin ที่สนับสนุน อดทน และเป็นกำลังใจให้ตลอดมา แม้ในวันที่ผิดพลาด ล้มเหลว และยากลำบาก”

โดยมีเหล่าคนในวงการ แฟนคลับ รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้องเดอะสตาร์อย่าง แอปเปิ้ล เดอะสตาร์ 7 เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่

สำหรับสาวเกรซ เกวลิน เป็นผู้เข้าประกวด 8 คนสุดท้าย ของเดอะสตาร์ 11 รุ่นเดียวกับมาตัง ขณะที่หมอเก่ง เข้าประกวดเดอะสตาร์รุ่น 6 ที่มีกัน นภัทร เป็นผู้คว้าแชมป์ และมีหมอริท, โตโน่ อยู่ในรุ่นเดียวกันด้วย