ส่องโปรแกรมหนัง จ่อเข้าโรงฉายหลังคลายล็อก 1 ต.ค.นี้ ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เพียบ

ส่องตารางหนัง จ่อเข้าโรงฉายหลังศบค.คลายล็อก ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ตบเท้ายึดพื้นที่

หลังจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมติ ผ่อนคลายมาตรการกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกปิดไป

ทั้งนี้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ให้ฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. จำกัดจำนวนผู้เข้าชม 50% และนั่งที่เว้นที่ แต่ถ้ามาด้วยกันให้นั่งด้วยกันได้ ห้ามรับประทานอาหาร

มติชนออนไลน์ จึงพาไปเช็กตารางหนังเตรียมเข้าฉาย หลังจากที่ถูกปิดมาหลายเดือน

1 ตุลาคม

Black Widow แบล็ค วิโดว์ ซูเปอร์ฮีโร่ มาร์เวล นำแสดงโดย สการ์เล็ต โจแฮนสัน

7 ตุลาคม

No time to die ภาพยนตร์สายลับ 007 ภาคล่าสุด ที่ แดเนียล เคร็ก จะรับบท เจมส์ บอนด์ ครั้งสุดท้ายหลังแสดงในบทนี้มากว่า 15 ปี

13 ตุลาคม

Shang chi and the Legend of the Ten Rings ชาง-ชีกับตำนานลับเท็นริงส์ กำเนิดซูเปอร์ฮีโร่ มาร์เวล คนล่าสุด กับฮีโร่ ชาวเอเชียน คนแรกของมาร์เวล

Suicide Forest Village ป่า..ผีดุ” ภาพยนตร์เรื่องที่ 2 ในซีรีส์ “หมู่บ้านสยองขวัญที่มีอยู่จริงในประเทศญี่ปุ่น” ทำรายได้ในญี่ปุ่นไปกว่า 1.4 พันล้านเยน

21 ตุลาคม

Fast&Furious 9 เร็ว แรงทะลุนรก ภาคใหม่ ที่ยังได้วินดีเซล มารับบทเดิม

Disney’s Jungle Cruise ผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์ ที่เดอะ ร็อก และ เอมิลี่ บลันท์ จะพาไปผจญภัยในป่าอะเมซอน

SCANDALOUS: THE UNTOLD STORY OF THE NATIONAL ENQUIRER ชมเบื้องหลังและประวัติศาสตร์ หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ดังของอเมริกาอย่าง “เนชั่นแนลเอ็นไควเรอร์”

28 ตุลาคม

Game Changer โกงพลิกเกม ภาพยนตร์ไทย ว่าด้วยเรื่องของเด็กติดเกมทั้ง 4 กับแผนยึดเมือง

The Last Duel ดวลชีวิต ลิขิตชะตา เรื่องราวของการทรยศและล้างแค้นต่อความโหดร้ายและการกดขี่ผู้หญิงในศตวรรษที่ 14 ณ ประเทศฝรั่งเศส

ร่างทรง ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องล่าสุดจาก GDH และ SHOWBOX ที่สร้างความหลอนจนขึ้นอันดับ 1 Box office ที่เกาหลี

4 พฤศจิกายน

“Eternals” ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก Marvel Studios ที่จะพาคุณไปพบกับทีมของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่สุดทรงพลังของจักรวาลมาร์เวล

11 พฤศจิกายน

Escape room 2 หนังภาคต่อหลังจากที่ผู้รอดชีวิตจากเกมส์ห้องปริศนา

THE MISFITS ภาพยนตร์แอคชั่น กับ ทีมพยัคฆ์ทรชนระเบิดปฏิบัติการปล้นข้ามโลก ที่ได้หนุ่ม ไมค์ พิรัชต์ ไปร่วมแสดงด้วย

18 พฤศจิกายน

ไสหัวไป นายส่วนเกิน ภาพยนตร์ไทย นำแสดงโดย อนันดา เอเวอริงแฉม และ มิน พีชญา

ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด เรื่องราวของ เคนชายหนุ่มผู้ผิดหวังการชีวิตการงานในเมืองใหญ่ตัดสินใจกลับบ้านเคนได้พบเฟิร์นหญิงสาวผู้มุ่งมั่นการงาน

25 พฤศจิกายน

Encanto เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์ ภาพยนตร์การ์ตูนจากดิสนีย์ ที่พาไปท่องโลกเวทมนตร์ในโคลอมเบีย

บอสเบบี้ 2 ภาคต่อของคอเมดี้ระดับบล็อคบัสเตอร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ เมื่อ และ บอสเบบี้ เท็ด สองพี่น้องเทมเปิลตัน ได้เติบโตขึ้นและห่างกันไป ที่จะพาไปรู้จักความหมายของการมีครอบครัวอย่างแท้จริง

ที่มา Major Group