ปราง ทำเซอร์ไพร์ส โต้ง ทูพี ฉลองวันเกิดของขวัญ 10 ชิ้น แถมอย่างสุดท้ายมีชิ้นเดียวในโลก

เรียกว่าเป็นคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานถึง 10 ปี สำหรับนางเอกสาว ปราง กัญญ์ณรัณ กับหวานใจแรปเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี เนื่องในเมื่อวานนี้ (3 ตุลาคม) เป็นวันคล้ายวันเกิดของโต้ง ซึ่งงานนี้สาวปรางก็อยู่ฉลองด้วย เป็นครั้งที่ 10 จึงได้ทำการเซอร์ไพร์สด้วยของขวัญหลายชิ้นที่หนึ่งนั้นบอกเลยว่าพิเศษสุดๆ โดยปรางเขียนข้อความบอกว่า

‘Its our 10th celebration on ur birthday together so I got you 10 boxes 🐰🎁 @twopee #ชิ้นที่10มีชิ้นเดียวในโลกนะ‘

การนี้ทำเอาแฟนๆพากันตาลุกวาวเข้ามาคอมเมนต์บอก ‘อือหือออ ชิ้นที่10 เราเอง โอ๊ยยยยยยยย ❤️❤️❤️❤️❤️❤️’ ‘หวานอะไรขนาดนี้❤️❤️❤️❤️’ ‘ของขวัญชิ้นที่10น่ารักมาก❤️❤️’ ‘อิจไม่ไหวแล้วแม่💕🤏’