ภัทร จึงกานต์กุล แจ้งข่าวดีภรรยา จุ้มจิ้ม ดาราสาวคลอดลูกแฝดชาย-หญิงแล้ว

ดาราสาว จุ้มจิ้ม วรนันท์ จันทรัศมี ภรรยาของอดีตผู้ประกาศข่าว ภัทร จึงกานต์กุล ที่คุณพ่อได้โพสต์ภาพแจ้งข่าวดีว่าภรรยาได้คลอดลูกแฝดชาย-หญิงพร้อมกับตั้งชื่อน่ารักๆ ว่า น้องโซลาร์–น้องลูนาร์ โดยคุณพ่อได้เขียนข้อความบอกว่า

‘Here comes Solar & Lunar … 🌞🌛

Let the World be Shined by You

18/10/2021

#words2ourkids #words2solarlunar

#oursolarlunar‘

ขณะที่ในอินสตาแกรมของคุณแม่จุ้มจิ้มก็ได้โพสต์ภาพตกแต่งห้องพักโรงพยาบาลต้อนรับลูกๆทั้งสองอย่างอบอุ่น พร้อมเขียนข้อความบอกว่า

‘Solar🌞 Lunar🌛 มาเร็ว แรง แซงทะลุทุกฤกษ์ที่พ่อแม่เตรียมไว้ คลอดกะทันหัน ณ 35 weeks นิดๆ เพราะแม่ดูจะมีอาการครรภ์เป็นพิษ

.

สรุปน้องออกมาคนละ 2.9 kg คุณหมอบอกตัวใหญ่มาก สำหรับแฝด และแข็งแรงมาก สำหรับคลอดก่อนกำหนด หายใจเก่ง ไม่ต้องเข้าตู้อบ🥰👶🏻👶🏻

.

ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะค้า อยากให้มาเยี่ยม อยากเจอกันมาก แต่ รพ. ยังมีกฎงดเยี่ยมเพราะโควิดอยู่ ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะฮับ🥰🙏🏻

.

@glitzpartybkk @babycorner.official #SolarLunar #OurSolarLunar

.

18 Oct 2021′