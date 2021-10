จา พนม โบกมือลาเมืองไทยอีกครั้ง บินถ่ายหนังฟอร์มยักษ์ที่บัลแกเรีย หลังพักนาน 2 ปี

เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ นักแสดงบู๊ฮอลลีวูดชาวไทย จา พนม ยีรัมย์ หรือ โทนี่จา ต้องหยุดงานที่ต่างประเทศกลับมาอยู่บ้านเกิด 2 ปี ล่าสุดสถานการณ์ในต่างประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้เมื่อวานนี้ (21 ตุลาคม) จาพนมต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ‘The Expendables 4’ ที่ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศกรีซ โดยเขาได้โพสต์ภาพขณะที่ครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ มาร่วมส่งที่สนามบินอย่างอบอุ่น พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า

‘Let’s go for Expendables 4 Thank you for all support 🙏🙏🙏❤️❤️❤️‘

ต่อได้จาพนมก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแจ้งว่าถึงประเทศบัลแกเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

‘Landing at Sofia Bulgaria!!‘