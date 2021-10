ฮือฮา! ซีแอล เผย จัสติน บีเบอร์ เคยร่วมร้องในเพลงฮิต I am the best แต่ค่ายไม่ปล่อย

เรียกว่าเป็นเรื่องฮือฮาในแวดวงบันเทิงเกาหลี เมื่อ CL อดีตสมาชิกวง 2Ne1 จากค่ายยักษ์ใหญ่ YG Entertainment ที่กำลังมีผลงานในสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเปิดเผยผ่านรายการวาไรตี้ ว่า ครั้งหนึ่ง เพลงฮิตอย่าง I am the best เคยได้ จัสติน บีเบอร์ มาร่วมคอลแลบด้วย

แต่เพลงดังกล่าว ไม่เคยได้รับการปล่อยออกมาให้แฟนคลับได้ฟังแต่อย่างใด

หลังจากซีแอล ได้เปิดเพลงดังกล่าวให้แฟนๆฟังผ่านไลฟ์สตรีม เหล่าแฟนเพลงก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ และ แสดงความผิดหวังกับค่าย ที่ไม่ปล่อยเพลงนี้ออกมาให้ได้ฟัง เพราะการที่ศิลปินตะวันตก ได้มาฟีจเจอริ่งกับวงดนตรีเกาหลีนั้น เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากในเกาหลีช่วงนั้น แถมยังเป็นจัสติน บีเบอร์อีกด้วย

ขณะที่ อีกฝ่ายก็มองว่า YG อาจจะตัดสินใจไม่ปล่อยเพลงดังกล่าว เพราะเสียงของจัสตินนั้น ไม่เหมาะกับเพลง I am the best

ที่มา kbizoom