เขื่อนเล่าถึงวันที่เข้าโซเชียลแล้วไม่ไหว ตัวชา คลื่นไส้ ส่งภาพ Corpse Bride ถ่ายทอดความเจ็บปวด

‘ขออนุญาตใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะคะ :)’ เขื่อน ดนัย ขึ้นต้นเหมือนออกตัวไว้อย่างนั้น ก่อนที่จะเผยความในใจถึงช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุด เสียใจที่สุด และเรื่องชีวิตคู่ที่ร้างลา ซึ่งมีรายละเอียดว่า

‘ขออนุญาตใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองนะคะ 🙂

หนึ่งในช่วงชีวิตที่หมวยมีความสุขที่สุดและเสียใจที่สุด ก็คือย้อนไปตอนได้เริ่มต้นชีวิตคู่ เพื่อที่จะมีครอบครัว กับวันที่ทุกอย่างจบลง

หมวยยังจำความเสียใจและความทรมานที่ต้องเดินหน้าต่อไป และยังทำหน้าที่ในฐานะนักจิตบำบัด เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คนอื่น พร้อมๆ กับทำความเข้าใจว่าเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตตัวเองอยู่เลย

เป็นช่วงชีวิตที่คนถามหมวยเยอะมากๆ ว่าชีวิตคู่เป็นยังไงมั้ง แต่หมวยยังคงเจ็บเกินไป จนไม่กล้าตอบคำถามเหล่านีได้เเค่ยิ้มแล้วก็ตอบว่า “ก็ดีค่ะ”

เป็นเวลานานมากๆ นี้ยังไม่ร่วมถึง DM หรือข้อความ และคอมเม้นตามที่ต่างๆ ที่พิมพ์มาต่อว่าและตั้งคำถาม ว่าหมวยว่าทำอะไรผิดในชีวิตคู่ และการต่อว่า-กล่าวหาอีกมากมาย

ตอนนั้นทุกครั้งที่เปิดโซเชียลมีเดียตัวเองมาเห็น หมวยก็ได้แต่นั่งตัวชาแล้วก็คลื่นไส้ แต่ร้องไห้ไม่ออกจริงๆ เพราะยังคงต้องทำหน้าที่รับผิดชอบหลายๆ อย่าง

วันนี้หมวยแข็งแรงขึ้นแล้ว หัวใจหมวยยังคงมีบาดแผลจากหลายๆอย่างที่หมวยก็คอยทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ เป็นครั้งแรกที่หมวยไม่ได้มีใครมาหลายปี แต่รู้สึกได้ว่าแข็งแรงขึ้นวันละนิด (เขียนไปก็ร้องไห้ไป) หมวยก็เลยขออนุญาตแต่งตัวเป็น Corpse Bride เพื่อที่จะ explore + express ความเจ็บปวดและความทุกข์ของหมวย และให้ตัวเอง ใกล้ชิดและเข้าใจความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้มากขึ้นโดยไม่พยายามจะวิ่งหนี หรือปิดกั้นความรู้สึกที่เกิด

หมวยขออนุญาตเป็นพื้นที่ปลอดภัยและกำลังใจให้ทุกๆคนที่อาจจะประสบกับปัญหาหรือความรู้สึกที่ใกล้ๆ กับเขื่อนตอนนี้นะคะ 👰🏻‍♀️❤️

I am not anyone’s bride, therefore I am corpse bride. Happy Halloween. :’) 🖤

Makeup by @bytacha & @bitoeymakeup

Styling by @_knkayen_

Hair by @mermahairstyle

#lgbt #lgbtq🌈 #lgbtq #queer #equality #gay #genderqueer #genderfluid #genderfluid🌈#pride #loveislove #gaylife #asexual #lgbtcommunity #letboysbefeminine #degenderfashion #halloween #corpsebride’