รายการ ‘ป๊อกกี้ on the run’ ของคู่สามี ภรรยา มาร์กี้ ราศรี กับ ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ มักจะมีเรื่องราวต่างๆนานามานำเสนอ ล่าสุดที่แพร่ภาพวันนี้ (15 มกราคม) ทางช่องยูทูป ก็เป็นตอน ‘เปิดสนามแข่งรถในบ้านใหม่! | ป๊อกกี้ on the run SS4 EP55’

การนี้ทั้งคู่บอกก่อนเลยว่าหลายคนคงไม่เชื่อว่าที่บ้านใหม่ของพวกเขาจะมีสนามแข่งรถได้ แต่ความจริงแล้วมี และก็พิสูจน์ให้เห็นด้วยการเชิญเพื่อนนักแสดงมาร่วมแข่งโก คาร์ท

โดยมีกติกาที่สนุกสนานเฮฮา จนบอกได้เลยว่าดูไปก็ยิ้มไปได้จริงๆ