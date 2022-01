ใบเฟิร์น เผยภาพสวมแหวน เซย์เยสแฟนหนุ่มผู้บริหารค่ายเพลงขอแต่งงาน

เตรียมสละโสดอีกคนแล้ว สำหรับ นางเอกสาว ใบเฟิร์น อัญชสา มงคลสมัย ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหลังแฟนหนุ่ม บอม ดนุภพ ผู้บริหาร มิวซิกมูฟ เรคคอร์ดส สวมแหวนขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นว่า

“6 months ago…I said YES! And until now I never ever regret. 😊🥰 Thank you for making me the luckest.”

งานนี้มีเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาแสดงความยินดีล้นหลาม