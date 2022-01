‘บอม เปล่งพานิช’ กับชีวิตที่ถูกเปรียบเทียบ ทำไมไม่สวยเหมือนแม่ ‘นก สินจัย’

ใครๆ ต่างก็อิจฉามีคุณพ่อคุณแม่ที่มีชื่อเสียง สำหรับ บอม-ฑิชากร เปล่งพานิช ลูกสาวคนเดียวของนักแสดงชื่อดัง นก ฉัตรชัย และ นก สินจัย เปล่งพานิช แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเจอกับเรื่องราวของการถูกเปรียบเทียบจากสังคม มาตรฐานความสวยที่ถูกคาดหวัง และคุณค่าในตัวเองที่ถูกเปรียบเทียบมาตลอดทั้งชีวิต ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดทุกเรื่องราวแบบหมดเปลือกในรายการ WOODY HELP ME PLEASE ไว้ว่า

“จริงๆ แล้วเจอมาตลอดทั้งชีวิต ทำไมไม่สวยเหมือนแม่เลยล่ะ ทำไมไม่ผอมแบบคนนี้”

ซึ่งแม้จะเข้าใจว่าเขาพูดเพราะว่าความหวังดี “แต่ว่ามันคือการเปรียบเทียบ”

“แล้วความรู้สึกของเราล่ะ ทำไมเราต้องไปวัดค่าของตัวเอง คุณต้องผอมเท่านี้ คุณต้องสวยเท่านี้”

“คนรอบข้างจะเป็นคนที่กดดันว่าทำไมไม่ทำผมทรงนี้ล่ะ ไม่แต่งตัวแบบนี้ล่ะ ทำไม ๆ ๆ มันมีสแตนดาร์ดของวงการที่มันอยู่บนไหล่เรา เหมือนเป็นน้ำหนักที่มันกดเราอยู่ เราต้องแบกความกดดันนี้ไว้ตลอด” แต่เรื่องเล่านี้ไม่เคยโดนกดดันจากคนในครอบครัวแม้แต่น้อย

เรื่องของการเป็นลูกสาวของ 2นก นักแสดงชื่อดัง ก็เป็นความกดดันที่บอมว่าถึงขั้นต้องหาทางออก

“เราจะต้องไปทำอย่างอื่นไหม บอมมีโอกาสได้ไปเรียนเมืองนอก เรียน Drama แล้วชอบมาก หรือว่าเราอยากแสดงน่ะ แต่คิดว่ามันทนไม่ไหว ทนกับความกดดันนี้ไม่ไหว”

“พูดตรงๆ ว่า มันเป็นแรงกดดันที่เราให้กับตัวเอง มากกว่าที่คนอื่นให้เรา แต่คือใช้เวลา 30 ปีนะกว่าจะคิดได้”

ในเรื่องของการเสริมความงาม บอม ก็เล่าถึงมุมมองในเรื่องนี้ว่า



“ถ้าทำแล้วคุณรู้สึกสวยทำเลย มันไม่ได้มีอะไรผิดเลย อยากไปฉีดโบท็อกก็ไปฉีด อยากให้หน้าเล็กลงก็ไปทำ มันเป็นการดูแลตัวเองอีกแบบหนึ่ง”

ส่วนวิธีการจัดการกับความคิด จิตใจ ความมั่นใจ ของตัวเอง นั้น บอม ก็ว่า



“Let it go พยายามทำอะไรแบบที่ให้ตัวเองมีความสุข บอมเป็นคนใช้เวลากับตัวเองเยอะมาก พยายามบริหารจิตใจตัวเองให้มากที่สุด ด้วยการจริงใจกับตัวเอง ถ้ามัน Make Sense มีโอกาสดูแลตัวเองเยอะ จุดที่ต่ำที่สุดคือมีทางเดียวมันขึ้นแน่นอน เพราะมันคือชีวิต The Only Person You Need To Impress Is Yourself คนเดียวที่เราจะต้องให้ความสำคัญและให้ค่าคือตัวเราเอง”

ในวันนี้ บอม มั่นใจกับตัวเองมากกว่า 20 ปีที่แล้ว? “ถ้าข้างในรู้สึกดี ข้างนอกก็จะรู้สึกดี”

“มันเริ่มจากที่ บอม มากิน Plant-based (อาหารที่ทำจากพืช) ประมาณ 90% เลยรู้สึกว่าข้างในดีขึ้น พอข้างในดีขึ้นมันส่งผลกับสมอง ความคิด และสิ่งที่ทำได้ก็คือจริงจังและจริงใจกับความรู้สึกตัวเองให้มากที่สุด”