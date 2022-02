น้ำฝน กุลณัฐ แชร์ประสบการณ์ลูกติดโควิดที่อเมริกา บอกที่ไทยดีมาก หาหมอง่าย

เป็นประสบการณ์ในต่างแดนที่เกิดขึ้นกับ น้ำฝน กุลณัฐ โดยเธอได้แชร์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรม namfonkullanut เผยเรื่องการติดโควิดของลูกสาวขณะอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยน้ำฝนเล่าว่า

‘Last day in LA at the park..Hope we can go back Soon! เมื่อสายพันธุ์ใหม่มาเราจะกลับมา✌🏼😅 (ล้อเล่นน้า) เรื่องมีอยู่ว่าทาเรียเป็นโควิดไปเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. แต่ตอนนี้หายแล้วนะคะ อาการคือมีไข้สูงสุดที่ 39.8 ปวดหัว อ้วก 2 ครั้ง ยาที่ให้แค่ยาลดไข้เด็ก ป่วยอยู่วันนึงประมาณ 24-28 ชม. แล้วก็หายเป็นปกติ วิ่งได้กินได้ ไม่มีน้ำมูกแต่มีไอบ้างเล็กน้อย แล้วก็จามบ้าง..ส่วนอีแม่อีพ่อเพิ่งหายจากโควิดภูมิน่าจะยังดีอยู่มั้ง ก็เลยไม่ได้ติดทาเรียทั้งที่ไม่ได้ใส่แมสก์ด้วย😅แถมนอนติดลูกทุกวัน✌🏼เพราะนึกว่าลูกแค่อาหารเป็นพิษ จนผ่านมา 3 วัน ญาติที่เราเพิ่งไปเจอโทรมาบอกว่าบวก ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าทาเรียจะติดเพราะตอนเราเป็นลูกก็ไม่ติด เพราะอาการน้อยมาก จะพาไปเช็ก pcr ช่วงปีใหม่ก็คิวเต็มมากคือต้องจองในเว็บ ผ่านไปสองวันถึงหาที่ตรวจได้ต้องพาไปตรวจคลินิกเด็ก แล้วกว่าจะได้ผลก็รอสามวันครบ 10 วันนับจากวันที่เป็น ทาเรียก็เลยเป็นโควิดแบบงงๆ😅ที่อเมริกาให้กักตัว 7-10 วัน แต่เห็นสามีว่าที่อเมริกาเปลี่ยนกฎแล้ว ถ้าใครเป็นโควิดพอไม่มีอาการก็ให้อยู่บ้านต่ออีก 5 วัน ก็ออกจากบ้านได้แต่ต้องใส่แมสก์ เค้าให้รับผิดชอบตัวเองและต่อสังคมกันเอง ตามดวงเบาๆ😬เพราะคนป่วยก็คงต้องออกไปซื้อยาเองซินะ😅วิธีรักษาคือกินยาตามอาการแค่นั้น แต่!!ถ้ามีอาการหนักจริงๆ ถึงไปหาหมอ..เอาจริงๆ ประเทศไทยคือดีมากกก หาหมอง่ายยย💙ก็ดีที่ทาเรียไม่ป่วยมากแค่วันเดียวแล้วกว่าจะได้ผลก็หลายวันและอื่นๆ อีก ไม่งั้นอีแม่นอยด์ตอนลูกป่วยแน่😬 #talyawinter 💜’