พลอย ภัทรากร เคลื่อนไหวโพสต์ ‘ในที่สุดความจริงก็ชนะเสมอ’

นักแสดงสาว พลอย ภัทรากร ที่ถูกจับตามองมาพักใหญ่ว่าเป็นสาวคนใหม่ของ พระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ หรือไม่ โดยล่าสุดหลังจากที่ได้เผยโฉมสาวผมสั้นนอกวงการของพระเอกหนุ่มออกมา และฝ่ายชายก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ไปแล้ว

–เวียร์ รับตกใจมีภาพหลุด บอกเป็นไปตามที่เห็น ลั่นอยากถ่ายรูปเข้ามาได้เลยไม่ต้องแอบ

–ฟังคำตอบจากปาก ‘พลอย ภัทรากร’ ใช่สาวคนใหม่ของ ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ หรือไม่?

โดยล่าสุด พลอย ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ที่ภูเก็ตก็ได้โพสต์ภาพสุดชิลพร้อมข้อความว่า

“In the end the truth always comes out and truth always wins.” หรือ ‘สุดท้ายความจริงก็ปรากฏเสมอ และความจริงก็ชนะเสมอ’