‘แจ็คสัน หวัง’ เอาจริง เตรียมฟ้อง หลังถูกปล่อยข่าวลือเดต ‘อูกี’ (G)I-DLE

เรียกว่าเป็นประเด็นร้อน ในแวดวงบันเทิงเอเชีย หลังจากที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งในประเทศจีน ได้ออกมาเปิดเผยข่าวลือ พร้อมภาพถ่ายปาปารัสซี ว่า แจ็กสัน หวัง อดีตสมาชิกบอยแบนด์ดัง GOT7 ที่ออกไปมีผลงานเดี่ยวในประเทศจีน กำลังเดตกับ สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป (G)I-DLE อูกี หรือ ซง อวี่ฉี เมมเบอร์ชาวจีน

โดยกระแสในเว่ยป๋อ สังคมออนไลน์ชื่อดังของจีน เมื่อสื่อจีนรายดังกล่าว ได้เผยภาพอูกี เดินทางไปหาแจ็คสันที่บ้าน และถือดอกไม้ในวันต่อมา

ล่าสุด ต้นสังกัดของแจ็คสัน ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องดังกล่าว เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลและวิดีโอที่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว และสิทธิของศิลปิน พร้อมทั้งได้รวบรวมหลักฐาน เพื่อแจ้งความและดำเนินคดีทางกฎหมาย ถึงความอิสระของสื่องดังกล่าวในการเผยแพร่ข่าว

[WEIBO] 220223 @ryce_ent

"In response, our company has filed a police report. We aim to preserve #JacksonWang's lawful rights according to the law through the public security bureau, and to promote the construction of a clean Internet space."#王嘉尔 #잭슨 @teamwangofcl pic.twitter.com/p7eM8gddng

— Jackson Wang Global (@JacksonWGlobal) February 23, 2022