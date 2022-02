‘กันต์’ เผยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา I Can See Your Voice Thailand ส่งสัญญาณลาจอ? ปิดฉาก 6 ปี

แฟนๆ รายการ I Can See Your Voice Thailand คอมเมนต์ใจหายกันรัวๆ เมื่อพิธีกรหนุ่ม กันต์ กันตถาวร โพสต์ข้อความเสมือนเป็นการอำลารายการ ซึ่งออกอากาศทางช่อง workpoint 23 มานานกว่า 6 ปี

“งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา ขอบคุณทุกหมู่มวลกระบวนการและผู้ชมทุกคน เราเจอกันทุกวันพุธมาเกือบหกปีแล้วนะ

“หลังจากนี้เปลี่ยนให้อะไรใหม่ใหม่มาเจอพวกคุณบ้าง แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอพวกคุณใหม่กับสิ่งใหม่ๆ เช่นกัน ขอบคุณอีกครั้งกับทุกความสุขที่มีให้กับเราและที่เรามีให้กับคุณ icanseeyourvoiceofficial นักร้องซ่อนแอบ #icanseeyourvoicethailand” กันต์ระบุ

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้เพจออฟฟิเชียลของ I Can See Your Voice Thailand ยังไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้แต่อย่างใด

สำหรับรายการ I Can See Your Voice เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ มิวสิกโชว์ และทาเลนต์โชว์ ที่ให้แขกรับเชิญที่เป็นนักร้องชื่อดังมาทายชื่อนักร้องปริศนา โดยมีรูปแบบรายการต้นฉบับมาจากรายการ 너의 목소리가 보여 ของเกาหลีใต้ ซึ่งบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซื้อลิขสิทธิ์รายการนี้จาก CJ E&M และ Mnet ในประเทศเกาหลีใต้ เริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559