ในอินสตาแกรมของ ทาทา ยัง เธอได้นำภาพตัวอักษรที่มีข้อความ ‘ความลับไม่มีในโลก There Are No Secrets In The World’ ลง พร้อมบอกด้วยว่า

‘ทาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายที่กำลังทำหน้าที่ค้นหาความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องโม @melonp.official ขอให้พบความจริงอย่างเร็วที่สุด เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับน้องโม ครอบครัว และ ทุกๆคนสงสารน้องมากๆ การจากไปของน้องเศร้าแหละหดหู่มากๆจริงๆ’