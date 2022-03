แซน ร่วมพิธีอาลัย ‘แตงโม’ วันสุดท้าย เจอตะโกน แตงโมต้องไม่ตายฟรี อัพไอจีภาพคู่กัน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ มีการจัดงานไว้อาลัย แตงโม นิดา ดาราสาว เป็นวันที่ 3 หรือวันสุดท้าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีคนในวงการบันเทิงร่วมงานจำนวนมาก รวมทั้งแฟนคลับจากพื้นที่ต่างๆ ด้าน นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน แม่แตงโม ขึ้นกล่าวไว้อาลัยเป็นวันที่ 3 พร้อมแจ้งเลื่อนงานฌาปนกิจออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ขณะที่ แซน วิศาพัช มโนมัยรัตน์ หนึ่งในกลุ่มคนที่อยู่บนสปีดโบ๊ต ร่วมงานวันนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพจของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว เผยคลิปขณะเสร็จสิ้นพิธีได้มีกลุ่มนักข่าวล้อมสัมภาษณ์แซน ถามว่าอยากบอกอะไรแตงโมไหม

“คิดถึง คิดถึงจริงๆ ค่ะ” แซนกล่าว

อย่างไรก็ดี ระหว่างแซนเดินไปขึ้นรถได้มีผู้ตะโกน “ขอดูหน้าคนใจดำหน่อยจ้า” “สงสารแตงโมไหม” “คนใจดำ” “แตงโมต้องไม่ตายฟรี” ขณะที่แซนไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน “แซน” ยังโพสต์อินสตาแกรมรูปคู่แตงโม ระบุแคปชั่น U will always be in my heart… หรือเธอจะอยู่ในหัวใจตลอดไป อีกด้วย