กัน นภัทร ปลาบปลื้ม เป็นหนึ่งในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ

นักร้องนักแสดงชื่อดัง กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ สุดปลาบปลื้ม หลังเป็นหนึ่งในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่..New Normal” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำลังมีการจัดแสดงอยู่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยเขาได้บอกเล่าไว้ว่า

“เป็นบุญเหลือเกิน 🙏🏼❤️

ผมและทีมงาน The golden song เวทีเพลงเพราะ รู้สึกปลาบปลื้มใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพถ่ายรายการ จัดแสดงอยู่ในนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ‘ธรรมดาแบบใหม่..New Normal’ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำลังมีการจัดแสดงอยู่ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น.

(หยุดทุกวันจันทร์)”

โดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ดังกล่าว ได้ระบุไว้ว่า

“เดินไม่ค่อยไหว ฟังเพลง golden song ปลอบใจ Could not really walk, turning to Golden Song for consolation.

ประเทศไทย 14 กุมภาพันธ์ 2564

Thailand, February 14, 2021″