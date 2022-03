ไมลีย์ ไซรัส ช็อก เครื่องบินถูกฟ้าผ่า ขณะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ปารากวัย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไมลีย์ ไซรัส นักร้องชื่อดัง ได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีเจอกับฟ้าผ่า และพายุฝนบนเครื่องบิน ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ ที่มีผู้ติดตามกว่า 162 ล้านคน รวมถึงทวิตเตอร์ โดยว่า

“แฟนๆ และทุกคนที่กำลังกังวล หลังจากรู้ว่าเที่ยวบินของฉัน ที่กำลังจะไป อาซุนซิออน ในปารากวัย เครื่องบินของเราเจอกับพายุขนาดใหญ่ และ เจอกับฟ้าผ่า ทีมงาน เพื่อน และ ครอบครัวที่เดินทางไปพร้อมกับฉันปลอดภัยดี หลังจากลงจอดฉุกเฉิน น่าเสียดายที่เราไม่สามารถบินไปปารากวัยได้”

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN

