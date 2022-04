‘สงกรานต์’ กลับบ้านได้แล้ว พร้อมเผยภาพวันประสบอุบัติเหตุจนเจ็บหนัก

ก่อนหน้านี้ สงกรานต์ เตชะณรงค์ รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU หลังประสบอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยาน จนอาการดีขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุดสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายคู่กับหวานใจ แมท ภีรนีย์ หนึ่งคนที่ดูแลอยู่ไม่ห่างหลังจากออกจากโรงพยาบาล พร้อมทั้งเผยภาพวันที่ตัวเองประสบอุบัติเหตุ โดยสงกรานต์ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่า

“ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลศิริราชและบุคลากรทุกๆท่านจากก้นบึ้งของหัวใจ 🙇 Thank you from the deepest part of my heart, forever grateful 🙇”