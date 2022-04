‘เต๋อ นวพล’ เล่าถึงโจทย์ยากของ ‘ญาญ่า’ ที่สำเร็จได้จากความไม่ตั้งใจ พร้อมสิ่งที่ได้เรียนรู้

ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้ออกมาโพสต์เขียนเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการหาคาแร็กเตอร์ให้กับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่มารับบทเป็น เจ หญิงสาวในภาพยนตร์เรื่อง ‘FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ’ ที่ต้องทำให้แตกต่างจากภาพจำของ ญาญ่า ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ได้มาจากความไม่ได้ตั้งใจ โดยเต๋อได้เขียนเล่าไว้ว่า

“โอเค เราได้นาตาลี พอร์ทแมนมาละ’

สิ่งแรกๆ ที่พวกเราต้องทำหลังจากที่เราตกลงพาญาญ่ามาตะลุยด่านนั้น คือ การหาลุคของเจว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไร บุคลิกประมาณไหนถึงจะเข้ากับบทที่เราเขียนมา โจทย์ความยากมีสองอย่างคือ

1. เจ เขาหน้าเป็นยังไงไม่มีใครเคยเห็น

2. เราจะทำอย่างไรให้ญาญ่าลุคออกมาแตกต่างจากทุกเรื่องที่ผ่านมา

การทดลองหาใบหน้าของเจเกิดขึ้นอย่างมากมาย ด้วยโจทย์หลักๆ ง่ายๆ ว่า เราต้องทำให้ญาญ่าดูโตกว่าที่เขาเป็นอยู่ และเขาต้องดูเท่แบบห้ามตั้งใจเท่ ต้องเท่แบบพวก mastermind นิดนึง (ถ้าในหนังแอ๊กชั่น คนนี้คือพวกวางแผนปฏิบัติที่มักยืนนิ่งๆ หลังห้อง) เราลองให้พี่นุชชี่และพี่หมูลองช่วยๆ กันหาวิธีทำ ผูกผม มัดผม ปัดเป๋ซ้าย เป๋ขวา ทำไปเรื่อยๆๆๆๆๆ ก็ค่อยๆ เริ่มพบลุคแม่บ้านเหนื่อยๆ ด้วยการรวบผมหลวมๆ เหมือนคนทำงานบ้าน เออ ดูโอเคะ แต่ทำไมยังดูเป็นญาญ่าไปนิดนึง / สักพักอยู่ๆ มองไปเห็นแว่นที่วางไว้อยู่ ของใครก็ไม่รู้ ให้เขาลองใส่ดู ปรากฏว่า เออ ใส่แล้ว ดูแตกต่างนะ จากนั้นก็เริ่มเดเวลอปไปเรื่อยๆ สายคล้องแว่นของใครก็ไม่รู้อีกแล้ว ก็เริ่มโผล่เข้ามา กลายมาเป็นเจแว่นสายคล้องเขียว ที่คุณเห็นอยู่ ตอนนั้นถ่ายรูปออกมาแล้ว มองสักพักก็คิดว่า … เชี่ย เราได้นาตาลี พอร์ทแมน มาอยู่ในหนังว่ะ 5555 เห็นแล้วนึกถึงนาตาลีใน closer มากๆ ทั้งๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ, ซึ่งต้องใส่แว่นด้วยนะ ถ้าถอดแว่น จะกลับไปเป็นญาญ่า อะไรกันครับเนี่ย

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับการหาลุคของญาญ่า คือ เราพบว่าหน้าญาญ่านี่มัน so very เปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพอากาศ หมายถึง เวลาทำลุคให้ญาญ่า เวลาหน้าเขาเปลี่ยน เขาสามารถเปลี่ยนไปได้เลยจริงๆ เหมือนหน้ามีความเป็นไปได้หลายแบบมากจนน่าตกใจ (ซึ่งถือเป็นข้อดีของนักแสดงนะ) / ที่รู้สึกดีที่สุดคือ หลังจากถ่ายหนังเสร็จแล้ว มานั่งตัดต่อดูฟุตเทจตอนญาญ่าเล่น ผมก็นั่งคิดในใจว่า … เดี๋ยวนะ อีนี่ใครวะ 5555 คือหลักๆ แล้ว เขาแสดงดีจนไม่เหมือนตัวเขาเอง แต่อีกด้านนึงก็คือ ลุคที่เราทำมามันคงแตกต่างที่เราเห็นจากบิลบอร์ดต่างๆ ทั่วเมืองจริงๆ นั่นทำให้เรารู้สึกว่า เออ this is our lovely Jay .

