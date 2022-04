แฟนๆเอ่ยปากอยากมีอาชีพเป็นศรีริต้า หลังเห็นภาพและข้อความที่เจ้าตัวโพสต์

ศรีริต้า เจนเซ่น และสามี กรณ์ ณรงค์เดช ควงแขนกันไปเที่ยวไกลถึงยุโรป โดยนอกจากภาพการเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว, การเข้าพักในโรงแรมหรู รวมถึงการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้ว ศรีริต้ายังมีภาพเซลฟี่สุดสวีทอันล่าสุดที่ลงไว้ พร้อมกับเขียนข้อความ

“Thank you my husband for making me the happiest person in the world when I am with you ka, thank you for loving me so much 💞

ขอบคุณสามีที่ทําให้ริต้าเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะ @kornnarongdej”

ซึ่งมีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ ❤️❤️❤️ กันรัวๆ และมีที่บอกว่า ‘นอกจากดิวอริสรา ก้ออยากมีอาชีพเปนคุณศรีริต้านี่แหละค่ะ ชีวิตดีมากกกก’ ‘โชคดีจริงๆคะ น่ารักที่สุดเลยคะคู่นี้’