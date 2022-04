รักกันหวานชื่น แล้วในที่สุดนักแสดงสาว ฝ้าย ณิชานันท์ ก็แจ้งข่าวดี ‘And I said YES 💍‘ พร้อมกับโพสต์ภาพแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงาน โดยหลังจากเพื่อนๆ เห็นข้อความ ‘And I said YES 💍✨ Love u naka ❤️ #128VE980FY #FaaiYoonLevelup’ และภาพดังกล่าวก็พากันแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก