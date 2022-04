แฟนคลับพรึบสนามบิน โบกมือลา หัวหน้าฮง ‘คิมซอนโฮ’ กลับเกาหลี หลังบินถ่ายหนังเมืองไทย

หลังทำเซอร์ไพรส์ บินมาประเทศไทยไปเมื่อ 31 มีนาคมที่ผ่านมา สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับของหัวหน้าฮง “คิมซอนโฮ” พระเอกดังจาก Hometown cha cha cha จนไทม์ไลน์แทบแตก

และระหว่างถ่ายหนังเรื่อง Sad tropics เหล่าบรรดาแฟนคลับ ก็ต่างได้พบเจอพระเอกคนดัง โดยเฉพาะในย่านสุขุมวิท ที่แฟนๆได้เก็บโมเมนต์ไว้ไม่น้อย โดยเฉพาะกับภาพดัง ที่เดินออกจากร้านสะดวกซื้อ ฉายให้เห็นภาพฟุตบาธแบบไทยๆ รวมไปถึงภาพที่นั่งกินอาหารในร้านต่างๆ

ล่าสุด ค่ำวันที่ 17 เมษายน คิมซอนโฮ ก็เดินทางกลับประเทศเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับ ไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมาก ซึ่งคิมซอนโฮ ก็ได้ยกมือ ชูมินิฮาร์ท และยกนิ้วโป้ง ให้กับบรรดาแฟนคลับที่ไปส่งด้วย

พร้อมติด #tillwemeetagainKimseonho #김선호_태국에서_또_만나요 #คิมซอนโฮ #김선호 #KimSeonHo แชร์โมเมนต์อำลาครั้งนี้

https://twitter.com/Myplayground9/status/1515732521665036291?s=20&t=861VBVQPFFxgu4wZdD4fpw

Thank you for 17 days ,the unexpected visit to Thailand .

Hope you are happy ,enjoy and leisure while you were in Thailand.

And got the warm welcoming of Thai people.

Good Boy💙 #KimSeonHo .#tillwemeetagainKimseonho#김선호_태국에서_또_만나요 #คิมซอนโฮ #김선호 pic.twitter.com/aTMzr3LeVT

— Frametograhpy (@frametograhpy) April 17, 2022