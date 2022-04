เขื่อน ภัทรดนัย เจอถาม ‘ผ่าหรือยัง’ ลั่นแบบนี้ไม่น่ารัก ‘อวัยวะคนอื่น’ ไม่ต้องยุ่ง

เจอคำถามสารพัดสารพัน โดยหนึ่งในนั้นที่ เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ เจอคือ ‘ผ่าหรือยัง ตัดหรือยัง’ เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาได้เล่า พร้อมแสดงความเห็นไว้ในอินสตาแกรมของเขาว่า

“คน DM เรื่องอวัยวะเพศหมวยเข้ามาเต็มเลย+กับคอมเมนท์ในโซเชี่ยลต่างๆ ว่าผ่าหรือยัง ตัดหรือยัง 🙁 ไม่น่ารักเลยนะคะ ใครเค้าจะทำอะใรกับอวัยวะเพศของเค้า ก็อย่างยุ่งอย่าไปถามนะคะ มันไม่โอเคเลยถ้าเค้าไม่ได้เลือกจะพูดเอง ขอบคุณนะคะ ขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดี :)🧃🪀🧩.

I got alot of DMs asking about my genitalia, it’s none of your business, thank you kha. I hope you have a lovely day. 💚”