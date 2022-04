ความรักอบอวล ‘หมาก ปริญ’ สวมแหวนขอ ‘คิมเบอร์ลี’ แต่งงานแล้ว

บินไปโชว์ความหวานที่ยุโรป โดยมีเหล่าเพื่อนสนิทบินไปพร้อมหน้า ทำให้แฟนๆ ต่างลุ้นว่า จะมีข่าวดีระหว่าง หมาก ปริญ และคิมเบอร์ลี หรือไม่

ล่าสุดคู่รัก คู่หวาน ก็เผยข่าวดี สวมแหวนขอแต่งงานกันแล้วเรียบร้อย โดย หมาก ได้โพสต์อินสตาแกรม เช็กอิน Bürgenstock Resort สวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า “พวกเราตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป ใช่ครับ ผมพร้อมแล้ว และเราพร้อมแล้ว @kimmy_kimberley”

ขณะที่ คิมเบอร์ลี ก็โพสต์อินสตาแกรมว่า “I said Yes to my best friend and the love of my life..” เซย์เยสให้หนุ่มหมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด และความรัก

โดยมีเหล่าเพื่อนสนิทเข้าไปคอมเมนต์กันจำนวนมาก